Ana Hickmann confirma ‘desentendimento’ com marido e ida à delegacia

Em nota enviada à Jovem Pan, a equipe da apresentadora garantiu que ela está bem e não sofreu consequências à sua integridade física

Reprodução/Instagram/ahickmann Equipe da apresentadora confirmou desentendimento, mas garantiu que Ana está bem



A apresentadora Ana Hickmann confirmou a ocorrência de uma briga com seu marido, Alexandre Correa, e que foi à delegacia para prestar esclarecimentos. Em nota enviada à Jovem Pan, a equipe da apresentadora confirmou que foi até um distrito policial para esclarecer o desentendimento e garantiu que não sofreu “maiores consequências” à sua “integridade física”. “Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”, afirma a nota. A nota foi emitida após o jornalista Leo Dias divulgar que Ana teria prestado queixa contra Alexandre após sofrer uma agressão. No entanto, o comunicado da apresentadora não menciona a suposta violência.

A Jovem Pan News obteve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann. Segundo o documento, Ana estava na cozinha de sua casa ao lado de Alexandre, se seu filho, e de duas colaboradoras quando começou a conversar com a criança. De acordo com o documento, “o esposo não gostou do conteúdo da conversa e começou a repreender a vítima, de mo que ambos aumentaram o tom de voz”. O boletim diz ainda que Alexandre teria pressionado Ana contra a parede, ameaçando de agredir a apresentadora com uma cabeçada. Ao tentar pegar seu celular, o autor fechou a porta de correr da cozinha e pressionou o braço esquerdo de Ana. A apresentadora chamou a polícia, mas Alexandre foi embora antes da chegada da viatura. No hospital, Ana teve uma contusão no cotovelo diagnosticada e seu braço foi imobilizado.