Roger Waters encerra turnê no Brasil com shows neste fim de semana

O cantor Roger Waters encerra sua turnê This Is Not A Drill no Brasil neste fim de semana, com shows marcados para este sábado, 11, e para o domingo, 12. O cantor britânico já se apresentou em capitais brasileiras como Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, e agora subirá ao palco no Allianz Parque, em São Paulo. Durante os shows, Waters irá cantar sucessos como Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here e Is This The Life We Really Want?. Além das músicas mais conhecidas e de uma nova faixa chamada The Bar, Waters preparou uma surpresa para os fãs brasileiros: a inclusão da canção Two Suns in The Sunset, que o Pink Floyd. No último dia 28 de outubro, durante sua apresentação no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro, Waters declarou ao público que não é provável que ele volte aos palcos, mas que está adorando a experiência. Ainda há ingressos disponíveis para as duas apresentações no Allianz Parque.