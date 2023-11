Certidão de óbito do ator Matthew Perry é divulgada pelas autoridades

Intérprete do personagem Chandler Bing na série ‘Friends’ morreu no dia 28 de outubro aos 54 anos; causa da morte ainda não está clara

CARLO ALLEGRI / Getty Images North America / Getty Images via AFP HOLLYWOOD - FEBRUARY 24: Actor Matthew Perry gestures as he arrives for the 3rd Annual "ten" fashion show and charity event to celebrate awards season and car culture presented by General Motors at the corner of Vine Street and Sunset Boulevard February 24, 2004 in Hollywood, California. (Photo by Carlo Allegri/Getty Images) *** Local Caption *** Matthew Perry (Photo by CARLO ALLEGRI / Getty Images North America / Getty Images via AFP)



A certidão de óbito do ator Matthew Perry, famoso por interpretar o personagem Chandler Bing na série “Friends, foi divulgada e mostra mais detalhes sobre a morte do artista. O documento foi divulgado pelo Los Angeles County Department Of Public Health (Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles) neste sábado. A certidão mostra que o ator morreu às 16h17 do dia 28 de outubro, mas não esclarece o que causou a morte da estrela do seriado. O documento relata que uma autópsia foi feita no corpo do ator, mas, segundo a NBC News, as autoridades a consideram inconclusiva sem o exame toxicológico. Matthew morreu aos 54 anos em Los Angeles após supostamente ter sofrido um afogamento.