Ana Hickmann admite erro e expõe ameaças de morte após ‘Linha Direta’ sobre caso Eloá

Equipe da apresentadora do ‘Hoje em Dia’ disse que as mensagens de ódio que ela está recebendo despertaram gatilhos na artista, que sofreu um atentado em 2016

Reprodução/Instagram/ahickmann Ana Hickmann pediu desculpas pela 'atitude errônea' que teve na cobertura do caso Eloá



A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou após ser criticada pela forma como agiu ao vivo no “Hoje em Dia” durante a cobertura do caso Eloá, há 15 anos. Os detalhes do crime vieram à tona após ser abordado no episódio de estreia do novo “Linha Direta”, da Globo, na noite de quinta-feira, 4. “A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época e pede desculpas para as vítimas e suas famílias”, informou a assessoria de imprensa de Ana nesta sexta-feira, 5, em nota enviada à Jovem Pan. Eloá foi mantida refém pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, por cinco dias no apartamento em que ela morava em Santo André, no ABC Paulista. No “Linha Direta”, o promotor de justiça Antonio Nobre Folgado disse que uma apresentadora interferiu nas negociações da polícia com Lindemberg para libertar Eloá, que tinha 15 anos. Na época, a jornalista Sonia Abrão falou ao vivo por telefone com o criminoso no programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!.

Já Ana, durante a cobertura do caso no “Hoje em Dia”, pediu para o ex-namorado de Eloá ou alguém que estava no cativeiro aparecer na janela e fazer um sinal para a equipe de reportagem da Record TV sinalizando que estava tudo bem no apartamento. Essas interferências midiáticas no trabalho da polícia repercutiram nas redes sociais nesta sexta e, por isso, Sonia e Ana passaram a ser criticadas. Eloá morreu após ser baleada por Lindemberg. Além das retaliações, a equipe da apresentadora da Record TV expôs que Ana “vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais”. “As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais, desencadeados após o atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte. A apresentadora reafirma o seu pedido de desculpas e pede respeito neste momento”, destacou a assessoria de Ana. Em 2016, Rodrigo Augusto de Pádua, que se dizia fã da artista, invadiu o hotel em que Ana estava com uma arma e rendeu o cunhado dela, Gustavo Correa. Dentro do quarto, ele disparou duas vezes e atingiu a cunhada da artista, Giovana Oliveira. O irmão de Alexandre Correa conseguiu revidar e matou Rodrigo com três tiros.