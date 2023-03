Sonia Abrão lamenta 10 anos da morte de Chorão: ‘Vou te amar para sempre, primo’

Apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ homenageou o vocalista do Charlie Brown Jr. que morreu em 2013

Reprodução/Instagram/charliebrownjr/RedeTV! Sonia Abrão fez uma homenagem a Chorão, líder do Charlie Brown Jr. que morreu em 2013



A morte do cantor Chorão, vocalista do grupo Charlie Brown Jr., completa 10 anos nesta segunda-feira, 6. O artista está recebendo várias homenagens de fãs e seu nome foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. A jornalista Sonia Abrão, que era prima do cantor, também se manifestou. Em um post com a imagem de Chorão, ela escreveu: “Tudo o que você fez foi tão bonito! Papo reto, protesto, afeto e rebeldia. Música, filho, skate e poesia. Vou te amar para sempre, primo. Essa dor eu choro, mas não rimo dez anos… nunca será o fim. E eu sou da sua laia, sim!!!”. Na legenda da publicação, a apresentadora do programa “A Tarde é Sua” contou que escreveu esse texto um mês após sua morte do cantor e, nesta segunda, apenas o atualizou. “Chorão, dez anos sem você! Hoje, atualizei quanto tempo faz da sua viagem, mas continua tudo igual dentro de mim! Nunca será o fim”, afirmou Sonia. Dono de hits como Só os Loucos Sabem e Dias de Luta, Dias de Glória e Pontes indestrutíveis, Alexandre Magno Abrão foi encontrado morto em seu apartamento, que ficava na zona Oeste de São Paulo. Ele tinha 42 anos e um exame toxicológico indicou que a morte foi causada por uma overdose de cocaína.