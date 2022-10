Maíra Cardi rebate internauta que sugeriu que ela proibia Arthur Aguiar de sair com amigos

Influenciadora anunciou o fim de seu casamento com Arthur Aguiar no último dia 6, após cerca de 5 anos de idas e vindas

Reprodução/Instagram/arthuraguiar Maíra Cardi e Arthur Aguiar se casaram em 2017



A influenciadora Maíra Cardi virou assunto nas redes sociais após uma internauta questionar o modo como ela e o cantor e ex-BBB Arthur Aguiar se relacionavam. Nesta sexta, Arthur foi visto com Rodrigo Mussi e Eliezer, ex-colegas de confinamento na edição deste ano do Big Brother Brasil, e o encontro foi parar em páginas de fofoca no Instagram. Em publicação do perfil ‘Gina Indelicada’ sobre a reunião dos ex-BBBs, uma internauta questionou: “Nossa, é impressão minha ou foi só ele se separar da Maíra pra reencontrar os amigos? Será que ela proibia?”. Maíra Cardi logo rebateu o comentário: “Ai que preguiça desse pensamento tão pequeno! Enquanto Arthur ainda estava lá dentro eu falei com o Rodrigo, nos encontramos e batemos papo no desfile da Gkay e amei ele, assim que Arthur ganhou falei com Eliezer e Arthur chegou a chamar ele para vir aqui em casa para almoçar!”, afirmou a influenciadora. “Eu não tenho nada com isso, Arthur sempre odiou sair e eu sempre insisti para ele sair e manter as relações porque eu acho importante, mas ele não curte, e é dono da própria vida, ninguém manda em ninguém! As poucas festas que íamos era porque eu insistia muito, não vamos começar a criar mais histórias onde não existem! Por mim ele tinha feito esse encontro na primeira semana aqui em casa, acho os dois incríveis!”, finalizou. Maíra anunciou o fim do casamento com Arthur Aguiar no dia 6 de outubro, após cerca de 5 anos de idas e vindas e uma série de polêmicas envolvendo o casal.