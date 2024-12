Ana Hickmann e Edu Guedes adiam casamento e começam a morar juntos

‘A família cresceu; foi um ano muito especial’, afirmou o chef de cozinha

Divulgação O motivo para essa decisão é a reforma que está sendo realizada na casa



Ana Hickmann e Edu Guedes, que anunciaram seu noivado em setembro, tomaram a decisão de se mudar para a residência do chef. A apresentadora irá viver com seu filho, Alezinho, que tem 10 anos. Em entrevista ao portal LeoDias, Edu Guedes comentou sobre o casamento que estava previamente agendado, revelando que a cerimônia foi adiada. O motivo para essa decisão é a reforma que está sendo realizada na casa. Ele destacou a importância de aproveitar cada momento e de priorizar a construção da nova fase familiar.

O chef de cozinha enfatizou que a família está crescendo e que, por isso, é fundamental que todos se sintam confortáveis nesse novo lar. Ele expressou a intenção de que o casamento ocorra no próximo ano, quando a reforma estiver concluída e a família estiver mais preparada para essa celebração.

