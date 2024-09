Ana Hickmann e Edu Guedes anunciam noivado em celebração íntima

Festa reuniu 50 convidados na fazenda do chef, localizada em Araras, no interior de São Paulo, no último sábado (14)

Reprodução/Instagram/@ahickmann Ana não hesitou em expressar seus sentimentos, afirmando que um amor profundo e duradouro floresceu entre eles



Ana Hickmann, de 43 anos, e Edu Guedes, de 50, deram um passo importante em seu relacionamento ao noivar no último sábado, dia 14, em uma celebração íntima que reuniu 50 convidados na fazenda do chef, localizada em Araras, São Paulo. O evento foi marcado por um clima de alegria e celebração entre amigos e familiares. Na manhã de quarta-feira, 18, Ana compartilhou uma imagem especial que remete ao primeiro encontro romântico do casal, que ocorreu há nove meses.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em sua postagem, a apresentadora refletiu sobre a evolução de suas vidas desde aquele momento inicial, destacando as mudanças significativas que ocorreram. Ana não hesitou em expressar seus sentimentos, afirmando que um amor profundo e duradouro floresceu entre eles. Sua mensagem ressoou com a ideia de que, ao longo do tempo, o relacionamento se fortaleceu e se transformou em algo ainda mais especial.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller