Ana Hickmann presta homenagem a Edu Guedes: ‘Pai é quem cuida’

Apresentadores assumiram relacionamento publicamente em março de 2024; aproximação do casal teve início no final de 2023

Divulgação/Instagram/@ahickmann Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o relacionamento publicamente em março de 2024



Neste domingo de Dia dos Pais (10), a apresentadora Ana Hickmann prestou uma homenagem ao seu noivo, o chef de cozinha Edu Guedes, destacando a importância do cuidado na figura paterna. Em uma publicação em suas redes sociais, ela afirmou que “Pai é quem cuida”. Na postagem, Hickmann fez uma reflexão sobre o significado da palavra “pai”. “No dicionário, a palavra ‘pai’ significa ‘quem gerou’. Já na tradição bíblica, a palavra carrega a ideia de ‘quem cuida'”, escreveu a apresentadora. Ela complementou dizendo que aprendeu que pai representa segurança e amor.

A homenagem foi acompanhada por uma série de fotos que mostram Edu Guedes em momentos de carinho com sua filha, Maria Eduarda, de 16 anos, e também com o filho de Ana, Alezinho, de 10 anos, fruto de seu casamento anterior com Alexandre Correa. Hickmann elogiou o noivo, afirmando que ele é “exemplo do real significado da palavra ‘pai'”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o relacionamento publicamente em março de 2024. A aproximação do casal teve início no final de 2023, período em que Edu Guedes ofereceu apoio à apresentadora durante seu conturbado processo de divórcio, que envolveu uma denúncia de violência doméstica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

*Reportagem produzida com auxílio de IA