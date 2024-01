Denise Assunção, cantora e atriz, morre aos 67 anos

Informação foi confirmada pelo Instituto Itamar Assumpção, responsável por tomar conta do legado do irmão de Denise

Reprodução / Instagram @itamarassumpcao_ Denise Assunção faleceu aos 67 anos nesta quinta-feira, 4, em decorrência de complicações de um câncer de intestino



A cantora, atriz e compositora Denise Assunção faleceu nesta quinta-feira, aos 67 anos, em decorrência de complicações de um câncer de intestino. A informação foi divulgada pelo Instituto Itamar Assumpção, responsável por cuidar do legado do irmão da artista, que informou que a artista estava internada no Hospital das Clínicas de São Paulo. Denise teve uma carreira marcante na música e no teatro. Ela atuou nos shows da Banda Isca de Polícia, liderada por seu irmão, Itamar Assumpção, um dos principais nomes da Vanguarda Paulista nos anos 80.

“O Instituto Itamar Assumpção comunica, com profundo pesar, o falecimento de Denise Assunção, atriz, cantora e compositora. Reconhecidamente, uma das maiores artistas brasileiras. Denise tinha 67 anos e faleceu na manhã de 4 de janeiro no Hospital das Clínicas de São Paulo em decorrência de complicações de um câncer de intestino”, diz trecho da nota.

A artista também se destacou como atriz, participando de sucessos da teledramaturgia, como a minissérie “Hoje é dia de Maria”. No cinema, Denise atuou em filmes do Mazzaropi, e no teatro, foi estrela do renomado Teatro Oficina, fundado por Zé Celso. Segundo o comunicado do Instituto Itamar Assumpção, Denise era uma artista que representava a dignidade e a ancestralidade.

O comunicado destaca a presença marcante impressionava pela consciência, talento e atitudes firmes, que buscavam afirmar a necessidade de respeito e reparação. Denise deixa “sobrinhas, sobrinhos, amigos, fãs e admiradores, além de seu gato Cornélio, e uma inabalável fé na arte”, diz a nota. A família da artista ainda não divulgou informações sobre o local e horário das cerimônias de despedida.