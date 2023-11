Ana Hickmann volta às redes sociais, agradece apoio e comenta sobre agressão: ‘Vou lutar pelo meu filho e vida’

Apresentadora foi vítima de violência doméstica; ela explicou que se afastou das redes sociais devido à situação que está vivendo e por causa das notícias que estavam circulando: ‘Tinham verdades, mas também inverdades’

Reprodução/Instagram/@ahickmann Apresentadora usou as redes sociais para falar sobre agressão sofrida



A apresentadora Ana Hickmann reapareceu nesta quinta-feira, 15, nas redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido após ser vítima de violência doméstica e denunciar o marido, Alexandre Correa. “To ausente há um tempo, mas os motivos todos entendem. Mas quero agradecer novamente o apoio de vocês. É importante contar com apoio de todo mundo”, disse Ana em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram. Ela relatou que passou a olhar agora as redes sociais e as notícias que saem a seu respeito, porque ao mesmo tempo que tem muita verdade, também há inverdades. “Muita coisa estava machucando muito”, revelou. A apresentadora também informou que pretende retomar sua vida e lutar pelo seu filho, Alexandre Jr, e seus negócios.

“Tem coisa que acontece na nossa vida que faz a gente ficar mais forte. Vou lutar pelo meu filho, vida e negócios e por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade”, disse. Ana disse que apesar do momento delicado, não pretende deixar de ser uma pessoa feliz, batalhadora e guerreira. “Não é agora que vou parar”, declarou. “É importante contar com apoio de todo mundo para continuar tendo coragem e enfrentando o que vem pela frente, aos poucos eu vou retomando”. Ana Hickmann abriu no último sábado, 11, um boletim de ocorrência contra o seu marido, Alexandre Correa, e que foi à delegacia para prestar esclarecimentos. Em nota enviada à Jovem Pan, a equipe da apresentadora confirmou que ela foi até um distrito policial para esclarecer o desentendimento e garantiu que não sofreu “maiores consequências” à sua “integridade física”.

A Jovem Pan News obteve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann. Segundo o documento, Ana estava na cozinha de sua casa ao lado de Alexandre, de seu filho, e de duas colaboradoras quando começou a conversar com a criança. De acordo com o documento, “o esposo não gostou do conteúdo da conversa e começou a repreender a vítima, de mo que ambos aumentaram o tom de voz”. O boletim diz ainda que Alexandre teria pressionado Ana contra a parede, ameaçando de agredir a apresentadora com uma cabeçada. Ao tentar pegar seu celular, o autor fechou a porta de correr da cozinha e pressionou o braço esquerdo de Ana. A apresentadora chamou a polícia, mas Alexandre foi embora antes da chegada da viatura. No hospital, Ana teve uma contusão no cotovelo diagnosticada e seu braço foi imobilizado.