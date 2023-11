Vão voltar? Whindersson elogia Luísa Sonza em live: ‘Tá linda’

Humorista fez comentário em transmissão na qual cantora se maquiava e respondia a perguntas de fãs; casal se separou em 2020

Na noite da terça-feira, 14, Whindersson Nunes surpreendeu os internautas ao elogiar a cantora Luísa Sonza durante uma live realizada por ela no Instagram. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais, agitando os fãs do ex-casal. Durante a transmissão ao vivo, Luísa estava se maquiando e respondendo perguntas dos fãs quando o humorista deixou um comentário. Ele escreveu “Tá linda, você”, demonstrando seu apreço pela ex-mulher. A interação entre os dois nas redes sociais não é novidade. Em junho de 2023, Luísa compartilhou uma foto usando uma blusa estampada com a frase “meu ex é meu maior fã” e Whindersson comentou de forma descontraída, fazendo referência à canção “Penhasco”, que supostamente trata da relação entre eles. Recentemente, em uma entrevista ao “Flow Podcast”, transmitida em 27 de outubro, o humorista revelou que sentiu “raiva” após o término do relacionamento com a cantora. No entanto, ele ressaltou que o namoro foi incrível e que a raiva surgiu apenas após o fim da relação. Whindersson e Luísa se conheceram em 2016, começaram a namorar naquele ano e se casaram em 2018, quando tinham 23 e 19 anos, respectivamente. Em 2020, o casal anunciou a separação, mas continua interagindo nas redes sociais, deixando os fãs esperançosos por uma possível reconciliação.