Ana Maria Braga adia retorno para o ‘Mais Você’ por orientação médica

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou nesta segunda-feira, 3, que vai continuar afastada do “Mais Você”, da TV Globo. A global está longe do programa desde o último dia 24, quando revelou que iria passar por uma cirurgia de varizes. Nesta semana, a artista foi as redes sociais para falar sobre o adiamento de sua volta e também para agradecer o carinho e mensagens que tem recebido dos fãs. De acordo com ela, continuará em repouso por orientação médica. “Ficarei em casa, obediente, ouvindo meus médicos”, comentou. No último sábado, 1º, Ana Maria fez 74 anos e comemorou o aniversário ao lado da família. Inclusive, ela postou um vídeo íntimo do momento da celebração. Atualmente, o “Mais Você” está sob o comando de Talitha Morete e Fabrício Battaglini.