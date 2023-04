Ana Maria volta ao Mais Você após cirurgia de varizes

Global está longe do programa desde o último dia 24

Reprodução/Globo Ana Maria retorna ao Mais Você na próxima segunda-feira, 17



A apresentadora de televisão, Ana Maria Braga, retorna ao Mais Você na próxima segunda-feira, 17. A global está longe do programa desde o último dia 24, quando revelou que iria passar por uma cirurgia de varizes. Dez dias depois, a artista foi as redes sociais para falar sobre o adiamento de sua volta e também para agradecer o carinho e mensagens que recebeu dos fãs. Na época, ela disse que continuaria em repouso por orientação médica. Nesta sexta-feira, 14, a assessoria da apresentadora confirmou o seu retorno. Enquanto Ana Maria esteve fora, o Mais Você ficou sob o comando de Talitha Morete e Fabrício Battaglini. No começo desta semana, a global já havia antecipado seu retorno e também agradeceu aos fãs pela preocupação. “Eu vim agradecer o carinho, a preocupação de vocês. Eu me fiz boneca aqui, porque quando a gente está se recuperando, a gente não fica assim formosa. Estou melhor do que estava na cama. Nessa [próxima] semana, se Deus quiser, a gente volta a incomodar vocês”, brincou em uma mensagem nas redes.