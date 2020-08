Oi, sumida: Ana Paula Arósio retorna à TV em comercial para a alegria dos fãs

Atriz não faz trabalhos na televisão desde 2010, quando participou da série ‘Na Forma da Lei’, da Globo

Reprodução/Twitter Aos 45 anos, Ana Paula mora na Inglaterra com o marido



Ana Paula Arósio está de volta à televisão, mas não em novelas e, sim, para o comercial de um banco que estreou no intervalo do “Jornal Nacional” na terça-feira (25). A aparição surpresa da atriz fez os fãs vibrarem nas redes sociais, colocando o nome de Ana Paula entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Oi gente, voltei!”, diz ela no início da propaganda. “Bom, agora eu vou voltar porque me desacostumei da civilização”, encerra. Ana Paula está longe das telinhas há 10 anos: seu último trabalho foi na série “Na Forma da Lei”, da TV Globo, em 2010. A atriz, que é casada com o atleta Henrique Plombon Pinheiro, mora na cidade de Swindon, no interior da Inglaterra.

A estimativa é que Ana Paula Arósio tenha recebido R$ 8 milhões de cachê para estrelar o comercial. O valor, é claro, também foi motivo de piadas na internet. “R$ 8 milhões para sumir de novo”, brincou um internauta no Twitter. Apesar de distante da televisão, a atriz trabalhou em três filmes nos últimos anos: “Anitta & Garibaldi (2013), A Floreta que se Move” (2015) e “Primavera” (2018).

Relembre a trajetória de Ana Paula Arósio

Ana Paula estreou na TV em 1994, com a novela “Éramos Seis”, do SBT. A atriz foi descoberta por Nilton Travesso, que viu potencial na jovem e a incentivou a participar do curso preparatório de atores de Beto Silveira. Em 1998, a atriz foi protagonista de “Hilda Furacão”, da Globo, apesar de ainda ter contrato ativo com a emissora de Silvio Santos. O “empréstimo” foi autorizado pelo SBT, que desidratava os investimentos em novelas na época. Segundo o Telepadi, a saída de Ana Paula da televisão foi após um desentendimento com o diretor da Globo, Dennis Carvalho, em 2010. Na ocasião, incomodada com os bastidores de “Insensato Coração”, Ana Paula faltou à uma gravação da novela e foi publicamente dispensada da produção por Carvalho. Ana Paula pediu o desligamento da Globo após o conflito e, desde então, recusou todas as propostas para retornar à TV.