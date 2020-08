Ex-Disney, Bella Thorne derruba servidor do OnlynFans ao anunciar perfil no site adulto

Ex-atriz, que ficou conhecido por séries da Disney, disse esperar faturar US$ 1 milhão mensalmente com rede social paga

Reprodução/Instagram Bella Thorne já dirigiu sua própria versão de Romeu & Julieta para o Pornhub



A atriz Bella Thorne, de 22 anos, abalou as estruturas da internet ao anunciar, na quinta-feira (20), a criação de um perfil no OnlyFans, plataforma paga em que fãs acompanham materiais exclusivos de seus produtores de conteúdo favoritos, mas que se destacou mesmo com conteúdos adultos compartilhados por anônimos e estrelas pornô no site. Ex-atriz da Disney, Bella afirmou que o OnlyFans irá permitir controle total de sua imagem “sem censura, sem julgamento e sem ser intimidada online por ser eu mesma”, contou à revista Paper Magazine.

Na mesma publicação, a atriz também revelou que negocia um documentário sobre suas experiências com os usuários do site adulto. O perfil de Bella Thorne poderá ser acompanhado a partir de assinaturas mensais no valor de US$ 20 (cerca de R$ 111) na plataforma. Em comunicado à imprensa, Bella disse que espera faturar US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) com o OnlyFans. O anúncio do perfil da ex-Disney na plataforma provocou lentidão no site, segundo reportou usuários e tabloides americanos. “Estou animada para falar sobre a política por trás do julgamento sobre o corpo feminino e sexo”, escreveu Bella no Instagram.

Esta não será a primeira aventura da ex-atriz no pornô. No ano passado, Bella Throne dirigiu um filme para o Pornhub, um dos maiores sites de conteúdo adulto do mundo. A produção “Her & Him” assinada pela ex-Disney fez parte do selo “Visionary Director” e estreou no Festival de Cinema de Oldenburg, na Alemanha. “Muito obrigada Oldenburg por acreditar na minha visão e entender a beleza e o estigma por trás do sexo. Primeiro de muitos! Muito feliz por estar aqui”, disse Bella na ocasião.