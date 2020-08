Sertanejo Cauan chora ao deixar UTI por coronavírus: ‘Saio como um novo ser humano’

Artista gravou vídeo para redes sociais agradecendo médicos, familiares e fãs que torceram por sua recuperação

Reprodução/Instagram Cantor sertanejo ficou internado em estado grave por infecção de coronavírus desde o dia 17 de agosto



O sertanejo Cauan Máximo, da dupla com Cleber, deixou na segunda-feira (24) a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Anis Rassi, em Goiânia, após mais de uma semana internado em estado grave com Covid-19. No quarto de enfermaria, o artista gravou um vídeo emocionado agradecendo fãs, médicos e todos os que torceram por sua recuperação. Ele chegou a ter 70% do pulmão comprometido e seus pais, Shirlei e João Máximo, também estão internados pela doença. “Estou abandonando a UTI, vocês podem ver que estou sem oxigênio. Quero agradecer a Deus que fez um grande milagre na minha vida. Não só no meu corpo, curando meus pulmões, mas principalmente a minha alma. Foi o maior milagre de todos. Muito maior do que a cura dos 75% de comprometimento do meu pulmão. Quero agradecer todo mundo que orou por mim”, disse Cauan.

O sertanejo citou casos de pessoas que o abordaram ou ao seu irmão para contar que estavam orando por sua recuperação. Às lágrimas, o artista falou sobre os profissionais de saúde que o acompanharam. “Uma pessoa abordou meu irmão na igreja, uma senhora, falando que estava orando todo dia por mim. Pessoas que eu não conheço orando por mim… Eu não mereço isso! (…) Enfermeiros que cuidaram de mim igual a um filho (…). Tudo isso que eu passei, eu sei que precisava. Eu saio daqui como um novo ser humano, uma nova pessoa. Não é empolgação de momento, nem emoção da hora. Estou pensando nisso há vários dias”, completou.

Assista ao vídeo na íntegra: