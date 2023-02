Anitta se disfarça e curte Carnaval nas ruas de Salvador; assista

Cantora colocou roupas largas, boné e máscara facial para cair na folia após arrastar multidão em bloco

Reprodução/Instagram/anitta Anitta se disfarçou para conseguir curtir o Carnaval nas ruas de Salvador



A cantora Anitta se disfarçou para curtir o Carnaval nas ruas de Salvador, Bahia, na madrugada deste sábado, 18. Usando roupas largas, boné e máscara facial, a artista caiu na folia com uma amiga. Nos vídeos publicados pela própria artista nas redes sociais, ela aparece pulando, dançando e comendo uma espiga de milho. Antes de sair pelas ruas, a dona do hit Envolver comentou que ninguém desconfiaria que era ela e parece que Anitta acertou, pois, aparentemente, ela não foi reconhecida. O assunto repercutiu nas redes sociais. “Morrendo com a Anitta disfarçada para poder curtir o carnaval (risos). Eu amo essa mulher”, comentou uma pessoa no Twitter. “Anitta disfarçada para curtir o Carnaval foi o melhor vídeo que eu vi hoje”, escreveu outra. “A Anitta igual o Juninho Play [personagem de Samantha Schmütz], eu vou desmaiar”, acrescentou mais uma. Na noite de sexta-feira, 17, a cantora arrastou uma multidão com o Bloco da Anitta. Durante o percurso do trio elétrico, Anitta cantou com Oh Polêmico e gerou burburinho ao chamar o prefeito de Salvador, Bruno Reis, de “delícia”.