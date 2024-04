Anderson Leonardo, do Molejo, morre aos 51 anos

Vocalista do grupo de pagode enfrentava quadro gravíssimo de câncer inguinal

Reprodução / Instagram @cantorandersonleonardo Anderson estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro



O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, morreu nesta sexta-feira (26), 1 ano e meio após um diagnóstico de câncer na região inguinal. Anderson estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e seu quadro vinha piorando desde domingo (21). A informação foi confirmada pela assessoria e pelo perfil oficial do grupo. “Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”.

Nascido no Rio de Janeiro, o vocalista é um dos formadores do grupo carioca de pagode, ao lado de Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera. O câncer inguinal, diagnosticado em Anderson em 2022, é um tipo raro de tumor que afeta o pênis e o ânus. Associado a inflamações prolongadas e possivelmente ao HPV, esse tipo de câncer é mais comum em homens acima dos 50 anos, mas também pode ocorrer em jovens. Os sintomas incluem feridas persistentes, dores locais e presença de sangue ao urinar ou ter relações sexuais.

