Andréia Horta e Marco Gonçalves anunciam fim do casamento

Atores disseram que seguirão caminhos distintos, mas seguirão ‘para sempre amigos’

Reprodução/Instagram/aandreiahorta/16.09.2021 Marco Gonçalves e Andréia Horta estavam casados desde 2019



Os atores Andréia Horta e Marco Gonçalves anunciaram o fim do casamento na última quarta-feira, 15, pelas redes sociais. O casal enfatizou que eles não estão mais juntos, porém seguem amigos. “Fomos muito felizes juntos. Tudo o que aprendi com ele seguirá aqui comigo! Hoje, muitas vezes olho o mundo como ele me ensinou. Que bom agora ter você em minha vida, sermos amigos, saber que estamos aqui um para o outro, pois o que é o amor sem uma bela amizade? O casamento acabou, mas seguiremos honrando o amor que nos uniu com carinho e respeito”, escreveu a atriz, que está no ar atualmente na reprise da novela “Império”, da Globo. O humorista também se pronunciou sobre o término no Instagram: “Fomos felizes e fomos muito. Obrigado pela vida juntos. Agora seguindo cada um no seu caminho, com muito amor pelo que passou… antes casados, agora separados, mas para sempre amigos. Vai com teu sorrisão aí que é lindo demais de ver”. Andréia e Marco estavam casados desde 2019.