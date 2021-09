‘A Fazenda 13’: Tiago chama atenção de Bil após suposta indireta a Karol Conká

Cantor falou que o modelo tinha que agradecer quem fez mal a ele no ‘BBB’: ‘É o que te trouxe aqui’

Bil relembrou as dificuldades no 'BBB 21' ao conversar com Tiago



O modelo Bil Araújo já comentou em “A Fazenda 13” sobre sua rápida participação no “BBB 21”. Sem citar nomes, ele falou ao cantor Tiago sobre as pessoas que fizeram mal a ele durante o reality da Globo, incluindo Karol Conká, com quem viveu um polêmico affair. “Não desejo mal para elas em hipótese alguma, nem para a outra lá. O que eu desejo é Deus no coração e vida que segue. Pronto”, comentou o peão que está participando do seu terceiro reality show somente este ano. O sertanejo chamou a atenção do seu colega de confinamento: “Por Deus que estou falando isso, de coração. Você tem que agradecer essas pessoas porque o que elas fizeram, independente do que aconteceu, naquele momento te causou mal-estar, mas é o que te trouxe até aqui, é o que fez tudo acontecer. Simples assim”.

“O Tiago falando pro Bil agradecer a mamacita, estou passando mal”, comentou um seguidor. “O Tiago está certo, o Bil tem que agradecer a Karol por estar ali mesmo, sem ela, ele nem seria lembrado”, postou outro. “O Tiago falando que o Bil só está na ‘Fazenda’ por causa da mamacita”, escreveu mais um. A participação de Karol no “BBB 21” foi polêmica e ela acabou eliminada com a maior rejeição da história do reality no mundo. Após se envolver com Bil, que não queria formar casal no jogo, a rapper espalhou na casa que Carla Diaz estava interessada no modelo e, quando a atriz foi confirmar a história com outras pessoas, Karol se descontrolou e elas acabaram brigando. Bil não interferiu na discussão e foi visto como “covarde” pelos outros participantes. Depois desse episódio, ele foi indicado ao paredão e pediu para o público eliminá-lo.

