Andressa Suita rebate Simaria após comentário envolvendo Gusttavo Lima; entenda

Irmã de Simone falou do período em que a modelo e o sertanejo se separaram e também declarou que o cantor criou o Boteco por causa do Bar das Coleguinhas

A modelo Andressa Suita rebateu a cantora Simaria após ela comentar que acredita que o cantor Gusttavo Lima deixou de segui-la no Instagram por causa dos seus conselhos matrimoniais. Segundo a irmã de Simone, a esposa do sertanejo a procurou quando o casal entrou em crise e anunciou a separação, em outubro de 2020. No entanto, eles reataram meses depois. “Não sei porque o Gusttavo parou de me seguir, não faço ideia, mas se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Eu era muito amiga da Andressa. E quando Andressa veio até mim perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu ou eu perguntei para ela o que tinha acontecido, eu digo para ela: ‘É isso, isso e isso. Quer continuar? Continua’”, comentou Simaria no “PodCats”. A artista acrescentou que era só uma hipótese: “Pode ter sido isso, não sei”.

As falas de Simaria repercutiram nas redes sociais e nos comentários de um vídeo sobre o assunto, Andressa declarou: “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos, você só pode estar zuando, neh?!”. No mesmo podcast, a irmã de Simone Mendes também falou que o cantor de Termina Comigo Antes copiou um projeto que foi lançado por ela e a irmã, quando ainda formavam uma dupla: “O Gusttavo sempre me tratou com muito carinho quando eu ia no camarim dele. Eu também sempre tratei ele com muito carinho, tanto que quando ele viu a gente pela primeira vez, ele não era explodido como ele é [agora], ele falou assim: ‘Vocês criaram o projeto mais f*da do mundo, que é o Bar das Coleguinhas’. Tanto que ele foi lá e fez o Boteco. Inspirado em quem? No Bar das Coleguinhas. Não tenho papas na língua, falo a verdade”. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Gusttavo para saber se ele vai comentar sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno.