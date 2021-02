Andressa Urach coloca silicone no seio e é criticada por seguidores: ‘Não aprendeu’

Modelo postou nas redes sociais que colocou prótese de 590 ml e prometeu novidades em breve

Desde que cortou relações com a Igreja Universal, a modelo Andressa Urach tem mudado sua postura nas redes sociais e compartilhado as mudanças que está fazendo no seu visual. Nesta segunda-feira, 8, por exemplo, ela divulgou no Instagram que colocou 590 ml de silicone no seio. “Está bom, meu bem? Prótese maravilhosa. Recomendo, pois ela não vaza. Eu me amo e me valorizo! Preparando-me para a melhor fase da minha vida e da minha carreira! Em breve novidades”, escreveu Andressa na legenda da publicação. Nos comentários, muitos seguidores elogiaram a modelo, mas também houve muitos que a criticaram. “Mulher, tu quase morre por conta da vaidade e ainda não aprendeu. Misericórdia”, comentou uma seguidora. “Passei a te seguir pelo seu conteúdo cristão. Como hoje em dia não vejo mais nada relacionado à Deus em suas postagens, estou deixando de seguir. Mas não tenho nada contra você não”, escreveu outra. “Depois de tudo que passou, pensei que tinha prendido… exagero”, acrescentou mais uma. A publicação teve outros diversos comentários com o mesmo teor. Andressa se converteu a igreja evangélica após aplicar hidrogel na perna, ter sérias complicações e quase morrer. Depois desse susto, ela mudou sua postura, o estilo de se vestir e ficou longe dos procedimentos estéticos.

