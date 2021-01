Andressa Urach mexe nas sobrancelhas e rebate críticas: ‘Pecados são os maus olhos’

Modelo também fez o mesmo procedimento na boca e não pode beijar por 10 dias

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach fez micropigmentação nas sobrancelhas e na boca



A modelo Andressa Urach resolveu mexer no visual e mostrou o resultado nas redes sociais. Desde que quebrou laços com a Igreja Universal, a ex-participante de “A Fazenda” vem mudando sua aparência e, após mexer no cabelo e mudar o estilo de roupas, ela decidiu fazer uma micropigmentação nas sobrancelhas e também na boca. “Gostaram? Eu amei! Acabei de fazer a micropigmentação, por isso ainda está bem escura, deve clarear em até 40% nos próximos dias. Doí um pouquinho na hora de fazer, mas vale a pena”, afirmou a modelo no Instagram. Andressa, que é casada com o oficial de Justiça Thiago Lopes, também falou que vai ter que ficar uns dias sem beijar na boca por causa do procedimento estético: “Dez dias sem poder ‘namorar’ com a boca (risos)”. Ela também aproveitou para rebater as críticas que já previa receber de alguns seguidores da igreja evangélica. “Pecados são os maus olhos, o julgamento e a língua fofoqueira e mentirosa. Quem usa das palavras para machucar as pessoas”.