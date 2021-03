Andressa Urach diz que teve primeiro orgasmo aos 11 anos com cachorro

Modelo falou sobre o abuso sexual que sofreu do avô postiço e como isso aflorou sua sexualidade

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial/26.03.2021 Andressa Urach falou que os abusos que sofreu na infância afloraram sua sexualidade



A modelo e influenciadora digital Andressa Urach contou que teve sua sexualidade aflorada após ser vítima de abuso sexual e revelou que, sem entender o que estava fazendo, tinha orgasmos com um cachorro. Em entrevista ao canal do YouTube “Téte a Theo”, Andressa disse que foi rejeitada pelo pai e sua mãe a entregou para outra família, pois não tinha condições de criá-la. “O homem dessa família, que era para cuidar de mim, foi quem abusou de mim sexualmente. Era avô postiço”, falou. “Isso aflorou minha sexualidade muito cedo. Tanto que eu brincava de boneca e beijava minhas amiguinhas na boca, entre seis e oito anos. Eu acabei até abusando de uma amiguinha, porque ele [o avô postiço] botava o dedo em mim e eu botava o dedo nela. Sem entender, acabei abusando dessa amiguinha.”

O abuso aconteceu até por volta dos oito anos de Andressa e, depois disso, ela voltou a viver com a mãe biológica. Aos 11 anos, após uma experiência de zoofilia, ela acabou ficando viciada em masturbação. “Pedi [a minha mãe] para dormir na casa de uma amiga, ela chegou com uma pilha de controles remoto e pediu para colocar no meu bumbum. Eu disse: ‘Hã?’. Provavelmente alguém fazia isso com ela. Ela disse que era bom e eu deixei. Depois que ela fez isso, ela disse que tinha algo melhor, trouxe o cachorro e colocou na minha parte genital, aí ele começou a lamber e eu tive meu primeiro orgasmo com o cachorro me lambendo e comecei com o vício de me masturbar. Virou um hábito colocar o cachorro na parte íntima”, contou a modelo que pediu um cachorro de presente para a mãe.

A ex-participante de “A Fazenda”, que ficou conhecida por participar do Miss Bumbum, disse que a vontade de exibir o corpo começou na infância, pois queria ser amada. “Na infância, eu buscava o amor das pessoas. Eu lembro que eu olhei uma menina e ela tinha um bumbum muito bonito e uma roupa sexy. Eu desejei ela e pensei que os meninos devem gostar dela. Eu era muito magrinha, não tinha nem seios na época, colocava algodão, mas nenhum dos meninos me olhava. Percebi que pela minha roupa eu ia chamar atenção. Queria esse amor que eu não tinha”, explicou a modelo.