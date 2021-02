Após romper com a Igreja Universal, Andressa Urach anuncia retorno ao Miss Bumbum

Modelo anunciou que será garota propaganda e também sócia do concurso

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach anunciou que está de volta ao Miss Bumbum



A modelo Andressa Urach surpreendeu os seguidores ao anunciar que está de volta do Miss Bumbum, concurso que deixou a influencer conhecida em todo o país. A notícia foi dada pela própria empresária e influenciadora nesta segunda-feira, 22, no Instagram. “Estou de volta ao Miss Bumbum Brasil, o maior concurso do Brasil e do mundo! Agora eu sou garota propaganda e também sócia do concurso. Estou ansiosa para conhecer as candidatas desta edição especial de 10 anos”, escreveu Andressa na legenda de um vídeo em que aparece fazendo um desafio do TikTok, no qual deixa clara sua mudança de estilo. O anúncio empolgou os seguidores e a tag “ela voltou” está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda.

Andressa vem adotando uma nova postura desde rompeu laços com a Igreja Universal. A aproximação com a igreja aconteceu após ela ter uma complicação em um procedimento estético e quase morrer. A empresária se converteu e passou a ser um símbolo de transformação dentro da instituição religiosa. Após romper com a igreja de Edir Macedo, dono da Record TV, ela não só mudou a forma de se vestir, como também vem fazendo procedimentos estéticos e até retocou uma grande tatuagem que possui na perna. Prevendo ataques dos seguidores evangélicos, a influencer falou que está buscando o melhor para ela e ressaltou em uma outra publicação: “Pecado é julgar e machucar as pessoas com as palavras”.

AAAAAAAAAAA ELA VOLTOU E A PATROA! pic.twitter.com/eCRfpvi3qU — Geovane Alves #BBB21 (@GeovaneComenta) February 22, 2021

ela voltou mesmo mds o brasil voltando a sorrir https://t.co/nBu2782MQN — fl*vi* (@worstsoty) February 22, 2021

Como é que pode as pessoas verem Andressa Urach da forma que está e acharem nossa " Ela voltou", a mulher quase morreu por conta da vaidade excessiva, e voltou com tudo… Meu Deus! — Assinado Eu (@1pokeboba) February 22, 2021