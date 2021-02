‘Quanto mais falam sobre mim, mais meu bumbum cresce’, diz Andressa Urach

Modelo rebateu as criticas e anunciou que as inscrições para o Miss Bumbum estão abertas

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial/24.02.2021 Andressa Urach rebateu as críticas que vem recebendo por voltar ao Miss Bumbum



A modelo Andressa Urach tem sido alvo de críticas, principalmente dos seguidores evangélicos, por ter mudado de postura após romper com a Igreja Universal. No início da semana, a ex-participante de “A Fazenda” pegou os seguidores de surpresa ao anunciar que estava de volta ao Miss Bumbum como garota propaganda e sócia. Demonstrando não se importar com as críticas e também para anunciar que as inscrições para o concurso estão abertas, Andressa fez uma provocação no Instagram nesta quarta-feira, 24. “Quanto mais falam sobre mim, mais meu bumbum cresce”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece fazendo a clássica pose em que mostra o bumbum e faz cara de surpresa. Essa não é a primeira publicação do gênero feita pela modelo, na última terça-feira, 23, ela postou: “A marquinha está ok! A tatuagem está ok! A prótese está ok! A unha está ok! Os cílios está ok! O cabelo está ok! O peso está ok! O maridão está ok! O bumbum está ok! Mamãe está on”.

“Acho engraçado que quando era evangélica se fazia de Madalena arrependida, aí agora quer ficar de deboche”, escreveu um seguidor. “Andressa realmente é linda, mas não entendo por que voltou atrás de tudo”, acrescentou outro. “Que você seja feliz da forma que acha que deve ser! O único que pode te julgar é Deus”, comentou uma pessoa. “Nada contra você Andressa, mas troque esse maquiador em nome da igreja”, postou mais uma. “Deixando de seguir, nos comprou com a imagem de evangélica, depois de tudo que passou, vem fazendo as mesmas merdas de sempre. Enfim Andressa só Deus causa por ti”, lamentou outra.