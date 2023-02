Andressa Urach encara nova cirurgia estética oito anos após problema com hidrogel

Modelo, que chegou a ficar entre a vida e a morte, falou que está se sentindo segura para fazer o procedimento

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach foi internada nesta sexta-feira, 24, para fazer lipoaspiração



A modelo Andressa Urach foi internada nesta sexta-feira, 24, para realizar uma lipoaspiração. O procedimento vai acontecer oito anos depois da eterna vice Miss Bumbum ficar entre a vida e a morte após ter complicações ao injetar hidrogel na perna. Foi depois desse problema de saúde, que a modelo se converteu ao cristianismo e lançou o livro “Morri Para Viver”, no qual conta detalhes da sua trajetória indo da prostituição à conversão. “Depois de oito anos, estou me sentindo muito segura para fazer a minha cirurgia plástica”, postou Andressa nas redes sociais. A ex-participante de “A Fazenda” fará o procedimento estético no Hospital Blanc, em Porto Alegre. Andressa terminou recentemente seu casamento com Thiago Lopes, pai de Leon, seu filho caçula. O término foi cercado de polêmicas e, em primeira decisão, ela perdeu a guarda do menino de um ano. Em vídeos publicados em seu canal do YouTube, a modelo afirmou que fará de tudo para recuperar a guarda do filho. Assim que ficou solteira, Andressa anunciou sua entrada no OnlyFans e, pouco depois, revelou que está apaixonada por um barbeiro argentino, com quem afirmou estar vivendo apenas um affair.