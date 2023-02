Andressa Urach perde guarda do filho para o ex-marido: ‘Convivia com um Judas’

Modelo disse que Thiago Lopes usou o livro ‘Morri para Viver’ e internação psiquiátrica contra ela no processo

Reprodução/YouTube/AndressaUrachOficial Andressa Urach disse que não vai desistir da guarda do seu filho caçula, Leon



A modelo Andressa Urach confirmou que seu ex-marido, Thiago Lopes, conseguiu a guarda provisória de Leon, filho que possuem juntos. A eterna vice Miss Bumbum deu a notícia aos fãs em um vídeo que postou em seu canal do YouTube: “Acabei de saber pelo meu advogado que meu ex-marido conseguiu a guarda provisória do Leon. Acabei de descobrir que eu convivia com um Judas, porque até o meu livro ele usou contra mim no processo”. A ex-participante de “A Fazenda” é autora de “Morri para Viver”, livro no qual conta sua trajetória da prostituição à conversão ao cristianismo. “Foi maquiavélico, foi traiçoeiro, traidor, mas vou lutar até o fim pela guarda do Leon. Essa é só uma decisão provisória e estou sinceramente decepcionada com as coisas que ele escreveu. Eu fiz o meu livro para ajudar as pessoas e até isso ele colocou [no processo]; ele usou a internação psiquiátrica sendo que quem me internou à força foi ele, mas Deus está vendo tudo isso, acredito muito na justiça de Deus. Por enquanto, ele vai ficar com a guarda do Leon, mas meu advogado já está resolvendo isso e eu vou lutar até o fim pelo pelo filho”, concluiu a modelo. Leon completou um ano no último dia 12 de fevereiro. Desde que colocaram um fim definitivo no casamento, Andressa e Thiago têm trocado farpas nas redes sociais.