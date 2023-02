Andressa Urach vive affair com barbeiro argentino: ‘Estou apaixonada’

Modelo, que está passando o Carnaval em Balneário Camboriú, disse que o novo parceiro está ajudando ela a espairecer sua cabeça; veja foto

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach engatou em um novo affair após sua separação de Thiago Lopes



A modelo Andressa Urach está vivendo um novo affair após sua polêmica separação de Thiago Lopes. A eterna vice Miss Bumbum está curtindo o Carnaval em Balneário Camboriú, Santa Catarina, com uma amiga, a empresária Rebeka Francys, e, após voltarem de um jantar, elas gravaram um vídeo para o seu canal do YouTube de Andressa no qual a artista revelou que está se relacionamento com o barbeiro Adonai Muse (veja foto abaixo). “Encontrei um affair, vou contar para vocês. Conheci uma pessoa super legal que também está ajudando nessa fase de espairecer minha cabeça porque, gente, eu vou ser sincera, eu não estou legal com tudo o que está acontecendo com o fim do meu casamento com o fato principalmente de não estar com o Leon. Queria ter trazido o Leon para se divertir com as crianças [que estão aqui], eles têm a mesma idade”, comentou a ex-participante de “A Fazenda”, que perdeu provisoriamente a guarda do filho caçula para Thiago. “Conheci um amigo da Rebeka que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo super bem, então eu tenho gravado um pouco menos [para o YouTube] porque eu estou namorando.” Na sequência, Andressa riu e se corrigiu: “Não estou namorando, é um affair. Estou apaixonada”. O casal se conheceu antes do Carnaval e tem vivido um relacionamento leve, segundo a amiga de Andressa. A modelo, no entanto, não sabe se a relação vai durar, pois eles moram longe. “A minha vida é igual uma novela mexicana”, concluiu a artista.