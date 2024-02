Andressa Urach estrela capa da ‘Playboy África’ com o namorado

Em ensaio divulgado, atriz aparece como uma dominatrix, usando acessórios de couro e chicote ao lado de seu parceiro, que também trabalha na indústria pornográfica

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial Andressa Urach com o namorado Lucas Matteus



Andressa Urach e seu namorado Lucas Matheus foram destaque na mais recente edição da revista “Playboy África”. Nas redes sociais, a atriz pornô compartilhou o ensaio sensual ao lado do também ator pornô. Na foto divulgada, Andressa aparece como uma dominatrix, usando acessórios de couro e chicote ao lado de seu parceiro. “Conquistando o mundo. Que trabalho incrível! Eu e meu amor somos a capa desse mês”, comemorou Andressa. Lucas também postou em seu perfil um vídeo dos bastidores do ensaio. Recentemente, a atriz admitiu estar apaixonada por Lucas. “Eu amo viver intensamente! O amor chegou sem avisar, quando a gente não esperava e não queria. Mesmo a gente já tendo passado por tantas decepções no passado, ainda acredita no amor. E, mesmo com medo, nós nos permitimos.” Além disso, Urach o agradeceu por respeitar seu trabalho. “Como é bom viver uma paixão, tão bom amar e ser amado na mesma intensidade, ter alguém que respeite seu trabalho, que tenha os mesmos objetivos para dividir os sonhos e construir um futuro próspero juntos”, declarou.

A presença de Andressa Urach e Lucas Matheus na capa da “Playboy África” gerou grande repercussão nas redes sociais. Os fãs dos atores pornô elogiaram o ensaio sensual e a química entre o casal. Nas imagens divulgadas, é possível ver a sintonia e a paixão entre Andressa e Lucas, que demonstram estar felizes e apaixonados. A atriz compartilhou diversas fotos do ensaio em suas redes sociais, recebendo inúmeros comentários positivos dos seguidores.

Confira a capa da revista e o making off do ensaio:

*Reportagem produzida com auxílio de IA