Andressa Urach revela planos de voltar a ser mãe após se aposentar

Aos 36 anos, modelo projeta parar de trabalhar quando tiver 40; ela também deseja se casar de novo

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial Mãe de dois filhos, Andressa Urach quer ter uma menina



Aos 36 anos, Andressa Urach revelou que está considerando a possibilidade de ser mãe novamente quando completar 40. Em uma interação com seus seguidores no Instagram, a modelo afirmou que gostaria de ter uma menina, já que atualmente é mãe de dois meninos. No entanto, ela ressaltou que essa decisão só será tomada daqui a quatro anos, quando ela se aposentar. Além disso, Andressa também mencionou seus planos de se casar novamente, mas deixou claro que isso dependerá da pessoa que ela escolher para passar o resto de sua vida. Ela espera que esse próximo casamento seja duradouro e planeja concretizá-lo daqui a quatro anos. “Vai depender também da pessoa que eu escolher para passar o resto da minha vida – porque, quando eu casar, daqui quatro anos, eu quero que dure para sempre. Mas, por mim, daqui quatro anos, eu gostaria.”