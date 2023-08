Andressa Urach rebate suposições de relação sexual com filho: ‘Amizade acima de qualquer palavra’

A modelo revelou que, no momento, está focada em ganhos financeiros para garantir sua aposentadoria

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach foi ao programa Morning Show



A modelo Andressa Urach esteve no programa Morning Show desta terça-feira, 22. Em entrevista, ela rebateu as acusações de que tem relações sexuais com o seu filho, Arthur Urach. “Na minha mente, está claro como algo profissional e frio, não existe sentimento, é razão total. Vim de uma família muito pobre, todo patrimônio que eu construi foi através da prostituição. Eu deixei isso claro para ele, levei ele no meu trabalho quando ele tinha idade para isso. Mostrei esse mundo, como funciona. Li o meu livro para ele, situações fortes que eu vivi”, declarou. Ela afirmou que jamais se relacionaria com os próprios filhos. “Sempre teve uma amizade verdadeira, a gente tem um ótimo relacionamento como mãe e filho. Nós não temos relação sexual. Jamais faria isso, meus filhos são a minha vida. Tudo que eu construí foi pensando nos meus filhos. Nossa amizade vai acima de qualquer palavra que as pessoas possam falar. A gente sabe quem a gente é”, afirmou.

Urach também deu detalhes sobre a sua relação com a igreja. Segundo ela, havia um propósito em suas participações de cultos. “Em 2014 eu quase morri, passei por uma infecção generalizada, foi um baque na minha vida. Fiquei muito frágil, acabei me agarrando à religião. Sou muito entregue, sou muito intensa, entrei de cabeça na religião. Passei por um período onde levaram quase R$ 2 milhões do meu patrimônio. Realmente surtei, chutei o balde. Acabei me casando e acabou não dando certo, eu tenho uma personalidade muito difícil de lidar”, disse. Ela afirmou que parte de seu faturamento na venda de conteúdo adulto se dá pela necessidade de uma aposentadoria. “Penso muito no meu futuro, na minha aposentadoria. Penso que quando estiver mais velha não vou ter a juventude, preciso de algo financeiro que me traga renda. Neste momento, é a parte financeira que eu estou olhando. Se não tivesse acontecido talvez o que aconteceu, da igreja levar o meu patrimônio, talvez não aconteceria o que está acontecendo.”, concluiu.

