Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do segundo filho: ‘Mais três depois desse’

Musa fitness fez surpresa para o marido, que reagiu animado com a confirmação: ‘Sabia’

Reprodução/Instagram/@eusougabriela Gabriela e Tulio são casados



A influenciadora Gabriela Pugliesi anunciou que está grávida do segundo filho. Segundo postagem nas redes sociais, a gestação é de apenas 3 meses. Esse será o segundo bebê da musa fitness. “Eu nem acredito que isso está acontecendo. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei formar uma família assim. Obrigada Deus”, escreveu Pugliesi. Ela ainda publicou um vídeo em que mostra a reação do marido ao aparecer com o resultado da gravidez e uma foto de ultrassom. Tulio Dek comemorou a chegada e afirmou que planeja que sua família cresça ainda mais após a gestação. “Sabia, prepara, [vão ser] mais três depois desse”, comemorou o pai. O casal teve o primeiro filho no segundo semestre do último ano.