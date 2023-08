‘Já fiquei com amigos do meu filho’, revela Andressa Urach

Em entrevista ao Morning Show, ela revelou que sempre foi sincera com o filho quanto à sua profissão: ‘Relação de amizade’

Reprodução/Jovem Pan News Andressa Urach foi a convidada do programa Morning Show



A influenciadora digital Andressa Urach negou problemas na relação com o filho mais velho, Arthur, de 18 anos, em entrevista ao programa Morning Show desta terça-feira, 22. Recentemente, a produtora de conteúdos adultos foi criticada por revelar que o filho a filmava e fotografava em cenas de sexo. “O pai que rejeita, que maltrata e tem um relacionamento abusivo, isso sim é preocupante. No caso, estou falando de uma relação de amizade com meu filho, onde deixo ele totalmente livre”, rebateu. Segundo ela, sua relação com Arthur Urach é vista como tabu. “Ele é bissexual, respeito a decisão dele, a gente tem amizade. A gente vai para a balada juntos, já fiquei com amigos dele. A gente tem uma amizade que para os outros parece irreal, as pessoas não conversam sobre sexo com os pais. Eu nunca conversei com minha mãe sobre sexo”, acrescentou.

Andressa argumentou que não há sentimentos envolvendo os trabalhos que faz com o filho. Para ela, os vídeos têm um propósito exclusivamente financeiro. “Na verdade, a gente vê como um trabalho, a gente não vê isso como algo íntimo. Ele não sente nada, eu não sinto nada, a gente pensa apenas na parte financeira. Já que eu estou crescendo financeiramente, eu pensei sobrei isso. Ele é fotógrafo, para ele é só um trabalho”, afirmou. Urach disse que faz acompanhamento médico junto do filho e tem diagnósticos. “Tanto eu quanto o Arthur a gente faz acompanhamento psicológico. Uma vez por mês eu faço acompanhamento psiquiátrico, eu tenho transtorno bipolar. Já fui diagnosticada também com borderline. Acho que a parte financeira mexe muito com o meu emocional. É algo bem complexo e muito sério pela medicina, mas eu não sei exatamente como explicar sem passar informação que não seja correta”, finalizou.

Confira na íntegra a entrevista com Andressa Urach: