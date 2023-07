Andressa Urach revela ameaças de evangélicos por causa de conteúdo adulto: ‘Reflitam sobre tolerância’

Modelo postou nota de repúdio expondo a situação em suas redes sociais nesta quinta-feira, 20

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial Andressa Urach pede mais tolerância aos seguidores após receber ameaças



A modelo e vice Miss Bumbum, Andressa Urach, usou suas redes sociais para anunciar que está recebendo ameaças pela produção de conteúdo adulto. Urach postou uma nota de repúdio nos stories de seu Instagram e indicou que as maiores oposições são de evangélicos, a quem ela pediu discernimento. “É com grande indignação e tristeza que venho a público repudiar veemente as ameaças que tenho recebido em meu direct principalmente por indivíduos que se autodenominam evangélicos. A liberdade de expressão e o respeito às opiniões alheias são valores fundamentais em nossa sociedade e não podemos tolerar ações que atentem contra esses princípios”, escreveu Andressa. “Peço a todas as pessoas que se identificam com a fé evangélica que reflitam sobre a importância da tolerância e do respeito à diversidade de pensamento. Vamos combater a intolerância e promover um ambiente seguro, inclusivo, respeitoso em todas as esferas da vida, inclusive nas redes sociais”. No fim de seu posicionamento, a modelo pede pelo combate à intolerância e que a nota atinja ‘o coração de todos’. Andressa ficou um tempo fora das produções pelo casamento e gravidez, mas anunciou seu retorno no início deste ano.