Ariana Grande engata namoro com ator de ‘Wicked’ após romper casamento

Cantora teria separado de Dalton Gomez em janeiro e já estaria se relacionando com Ethan Slater há meses

Reprodução/Instagram/michelleyeoh_official Ariana Grande estaria namorando há meses com o ator Ethan Slater



Parece que a cantora Ariana Grande já fez a fila andar após ser divulgado que seu casamento com o corretor de imóveis Dalton Gomez chegou ao fim. A artista, que vai interpretar Glinda na adaptação para os cinemas do musical da Broadway “Wicked”, está namorando o ator Ethan Slater, afirmou o TMZ. O relacionamento teria começado há alguns meses, durante a produção do aguardado longa dirigido por Jon M. Chu. Em março deste ano, circulou uma foto nas redes sociais na qual Ariana e Ethan aparecem lado a lado comemorando a vitória de Michelle Yeoh, que também está no elenco de “Wicked”, no Oscar. O ator vai interpretar Boq na produção focada nas bruxas do clássico “O Mágico de Oz”. Ele se destacou ao protagonizar a versão musical de “Bob Esponja” na Broadway. O papel rendeu a ele uma indicação do Tony Awards, principal prêmio do teatro musical americano. Ainda de acordo com o TMZ, Ariana e Dalton não resolveram a papelada do divórcio, mas estão separados desde janeiro. O rompimento teria sido tranquilo e eles seguem amigos. Dalton, inclusive, também já teria engatado em um novo relacionamento.