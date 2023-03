Andressa Urach revela que sofreu ameaças de Cristiano Ronaldo após expor affair

Modelo disse que craque português negou selfie após ‘ficada’ em hotel de Madrid

Modelo Andressa Urach disse que se relacionou com o jogador Cristiano Ronaldo



A modelo Andressa Urach afirmou que foi ameaçada e que foi xingada pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo. As supostas agressões teriam ocorrido em 2012, após Andressa expor um caso entre eles. As declarações foram feitas durante participação no podcast Inteligência Ltda. Na entrevista, a modelo disse que teve um relacionamento com o atleta, mesmo ele tendo negado os fatos. “Mas aconteceu, ele sabe que aconteceu. Ele negou, até hoje nega. E eu fiquei com raiva. É que eu era muito barraqueira. Na verdade eu só queria uma foto com ele, porque eu era fã. Ele que me procurou, então a gente agendou um lugar naquele hotel maravilhoso em Madrid, e daí a gente ficou lá”, contou. Andressa disse que o português não esperava que ela fosse expor a relação entre eles publicamente. “Só que eu fiquei com raiva porque ele ficou comigo, mas não tirou a selfie, aí joguei tudo na imprensa”, relembrou. Ela ainda disse que conheceu o craque do futebol por intermédio de outros atletas brasileiros. No entanto, as identidades deles não foram reveladas.