José Loreto abre o jogo sobre acusações de que traiu Débora Nascimento: ‘Tanta gente saiu machucada’

Ator acreditou na época que era o fim da sua carreira, pois foi ‘cancelado’ e deixou de ser procurado por marcas

Reprodução/Instagram/joseloreto José Loreto disse que sofreu um forte cancelamento devido aos boatos de traição



O ator José Loreto definiu sua separação da atriz Débora Nascimento como o “período mais difícil” da sua vida. Os artistas colocaram um ponto final no relacionamento em 2019, quando a filha do casal, Bella, tinha 10 meses. Na época, Loreto estava no ar em “O Sétimo Guardião”, da Globo, e foram disseminados rumores de que o ator tinha traído Débora com a atriz Marina Ruy Barbosa, que protagonizava a trama. “Achei que minha carreira iria acabar. As marcas não estavam mais me procurando, pessoas estavam me cancelando e ninguém me escutava. Tanta gente saiu machucada… escolhi me calar e receber a culpa pela mágoa de todos. A situação era para ter sido resolvida no íntimo, mas as coisas não aconteceram assim. Eu sei o que é real. Cheguei a escrever sobre o assunto nas redes sociais, mas fui completamente ignorado. Decretaram que eu havia traído, me pintaram como algo que eu não era”, declarou o artista à Vogue.

Percebendo que não seria ouvido, Loreto decidiu ficar quieto e seguir trabalhando. “Fui crescer e costurar a colcha de retalho que era minha vida. Superei as mentiras e o Tadeu, de ‘Pantanal’, me recolocou numa posição de destaque”, comentou o ator, que atualmente está no ar como Lui Lorenzo em “Vai na Fé”, da Globo. Nesse meio tempo, a vida pessoal do artista voltou aos holofotes quando engatou em um namoro com a influenciadora Rafa Kalimann. O relacionamento chegou ao fim no começo deste ano após seis meses juntos. O ator negou que houve traição e não descartou um retorno do casal no futuro. “Algumas relações têm começo, meio e fim. Colocamos um ponto final para que nossa história não se tornasse infeliz. Mas não teve traição. Decidimos seguir caminhos opostos, mas que podem se encontrar lá na frente. Estou trabalhando muito, está complicado ser um bom namorado. Aliás, estou sem beijar na boca, quase em abstinência”, revelou.