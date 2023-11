Andressa Urach se declara para ex-marido após término por produção de conteúdos eróticos: ‘Sempre fui apaixonada’

‘A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas todo mundo sabe que eu amo ele’, declarou a modelo de filmes adultos

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach produz conteúdo adulto para a internet



A influenciadora Andressa Urach se declarou para o ex-marido, Thiago Lopes, nas redes sociais. Questionada sobre seu reencontro com o pai de Leon em Gramado, ela respondeu que os dois não voltaram e estão vivendo uma amizade. “A gente é só amigo, chegamos em um acordo por causa do Leon. A gente decidiu ser mais próximo, estar mais próximo, conviver mais juntos. Já falei para ele passar o Natal aqui em casa com a gente, com a mãe dele. A partir de agora, a gente está amigo, está se respeitando. A gente vai ser amigos próximos, mas não com relacionamento. Como vocês sabem, eu trabalho com conteúdo adulto, o Thiago não aceitaria meu trabalho, então não existe essa possibilidade”, declarou.

“Decidimos ser amigos de verdade. Estamos muito bem, a gente nunca teve um relacionamento tão bom, de tanta amizade e respeito mútuo. A gente não dormiu junto. Eu nunca digo a palavra nunca, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas todo mundo sabe que eu amo ele. Sempre fui apaixonada por ele. Só não volto com ele porque ele não aceita o meu trabalho, senão a gente estaria junto”, acrescentou a ex-‘A Fazenda’. O casamento chegou ao fim em fevereiro deste ano, após o parceiro de Urach discordar da produção de conteúdos adultos para a internet. Os dois são pais de Leon, de 1 ano.