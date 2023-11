Ed Sheeran e Ne-Yo são as primeiras atrações confirmadas no Rock in Rio 2024; veja valores

Ludmilla e Joss Stone também estão na programação; ingressos começam a ser vendidos no dia sete de dezembro

Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ed Sheeran vem ao Brasil em 2024



Os cantores Ed Sheeran e Ne-Yo são os primeiros confirmados no Rock in Rio 2024. Além deles, Ludmilla e Joss Stone foram escaladas para compor a edição especial em comemoração aos 40 anos de festival. O evento acontece no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano. Para celebrar o aniversário do evento, o Rock in Rio preparou mudanças para a futura edição, que contará com reformulações no Palco Mundo, uma nova área com o nome Global Village e um musical inédito. Os valores são R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada). O Rock in Rio Card, ingresso sem data pré-definida, começa a ser vendido no dia 7 de dezembro, às 19h, na plataforma da Livepass, com pagamento via Pix e cartão de crédito, que possibilita o parcelamento em até 6x. Com as entradas garantidas, o público pode escolher, posteriormente, uma das datas do evento para validar o seu ingresso. O período de definição acontece antes da abertura das vendas gerais.