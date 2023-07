Andressa Urach surpreende ao revelar com quantas pessoas já transou ao mesmo tempo

Eterna vice Miss Bumbum também falou de fetiche que ainda não realizou e sonho de entrar no ‘BBB’

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach disse que já teve relações sexuais com seis pessoas ao mesmo tempo



A modelo Andressa Urach voltou a expor sua intimidade nesta terça-feira, 25, ao interagir com seguidores nas redes sociais. Após dar detalhes de como era ter relações sexuais com seu ex-marido, o oficial de justiça Thiago Lopes, a eterna vice Miss Bumbum revelou que já transou com seis pessoas ao mesmo tempo. Em uma caixinha de perguntas no Instagram, uma seguidora perguntou se Andressa aguentaria transar com três, e ela respondeu: “Amiga, só três? Três é fichinha, já aguentei seis ao mesmo tempo. Isso que é bom, isso que é festa”. A ex-participante de “A Fazenda” também foi questionada se consegue ficar uma semana sem ter relações sexuais. “Estou já, viajei com o Andresson, meu amigo, e meu filho. Estou sem sexo desde que viajei. Estou subindo as paredes. O negócio está tenso, chego a ficar com dor de cabeça. Estou nervosa já, ficando irritada”, respondeu. Entre os fetiches que ainda não realizou, Andressa contou que tem vontade de transar com uma travesti e um homem ao mesmo tempo. Durante o papo com os seguidores, ela também disse que toparia entrar no “BBB”. “Nossa, meu sonho. Eu ia amar entrar no ‘BBB’, ia causar muito lá. E eu ia precisar de vocês, meus seguidores, porque o povo ia ficar doido comigo.”