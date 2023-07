Ex-marido de Andressa Urach diz que conseguiu guarda unilateral do filho

Eterna vice Miss Bumbum tentou recuperar na Justiça a guarda de Leon, seu caçula de um ano

Reprodução/Instagram/thiago_lopes_oficial_10/andressaurachoficial Andressa Urach e Thiago Lopes são pais de Leon, de um ano



O oficial de justiça Thiago Lopes, ex-marido da modelo Andressa Urach, afirmou que conseguiu a guarda de Leon. Na noite desta segunda-feira, 17, ele celebrou a decisão nas redes sociais: “Guarda unilateral concedida ao papai”. Isso quer dizer que a guarda foi atribuída apenas a ele e que Andressa, provavelmente, só terá o direito de fazer visitas ao filho. A eterna vice Miss Bumbum já tinha exposto nas redes sociais que estava tentando recuperar a guarda do seu filho caçula, de um ano. Após Thiago comemorar a decisão judicial, a modelo não se manifestou. No Instagram, fez posts mostrando que estava curtindo uma viagem a São Paulo com seu primogênito, Arthur, de 17 anos. A Jovem Pan tentou contato com a assessoria de imprensa da influenciadora, mas ainda não obteve retorno.

Andressa voltou recentemente a trabalhar em uma boate de entretenimento adulto localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Há pouco mais de uma semana, ela postou stories mostrando que Arthur estava no seu local de trabalho. Na legenda, ela escreveu: “Olha quem veio se divertir”. Thiago criticou a modelo por levar o ex-enteado na boate: “O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho no puteiro para olhar a mãe se esfregando com outros homens? É uma vergonha até para as pessoas que possuem o mesmo transtorno mental [que ela]. Essa pessoa é uma agressão para a sociedade brasileira. Não deveria nem estar vivendo em sociedade”. A ex-participante de “A Fazenda” também foi criticada por seguidores, isso porque Arthur ainda é menor de idade.