Andressa Urach expõe como ex-marido era na cama e afirma: ‘Sou gulosa’

Eterna vice Miss Bumbum deu detalhes do seu relacionamento com Thiago Lopes, pai do seu filho caçula

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach abriu o jogo sobre o fim do seu casamento com Thiago Lopes



A modelo Andressa Urach falou sobre o fim do seu casamento com o oficial de justiça Thiago Lopes. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, vários seguidores especularam o que motivou o término Sem papas na língua, a eterna vice Miss Bumbum falou: “Se ele gostasse da vida promíscua, eu estaria gravando com ele para o OnlyFans, mas ele nunca faria isso. É uma pena, vamos em frente que tem outras oportunidades”. Andressa tem um filho com Thiago, Leon, e atualmente é ele quem possui a guarda unilateral do menino de um ano. Recentemente, o oficial de justiça criticou a ex-mulher por ela levar o filho mais velho, Arthur, à boate em que trabalha em Porto Alegre.

A ex-participante de “A Fazenda” acredita que Thiago continua falando dela nas redes sociais porque ainda tem sentimentos por ela. “Acho que no fundo ele me ama, então ele não me esquece.” Andressa também contou que se apaixonou pelo oficial de justiça após eles terem relação sexual. “Me fez gozar várias vezes, por isso que eu me apaixonei, por isso que a gente casou, por isso que ele casou comigo. A gente só não está junto porque ele não gosta de putaria, porque se ele gostasse, estaríamos juntos”, afirmou. Por fim, a modelo falou que para casar novamente ela precisa encontrar um homem “mente muito aberta”, que seja rico e que goste da “coisa”. “Eu sou gulosa”, disse aos risos.