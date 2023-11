Paris Hilton anuncia gravidez e nome de segundo filho

Socialite e Carter Reum esperam uma menina de nome London; primeiro filho do casal, Phoenix nasceu em janeiro deste ano

Reprodução/Instagram/@parishilton Paris Hilton confirmou segunda gravidez



A socialite Paris Hilton está grávida do segundo filho. A informação foi confirmada pela famosa em suas redes sociais. Desta vez, será uma menina, de nome London. “Muito grata por minha garotinha”, escreveu Hilton. O primeiro filho de Paris, Phoenix Hilton Reum, nasceu em janeiro deste ano. Por diversas vezes, o bebê foi criticado nas redes por sua aparência e pelo tamanho de sua cabeça. Paris defendeu o garoto e citou o seu sonho pela maternidade. “Sonho em ser uma mãe por mais tempo que posso imaginar, Phoenix é o meu amor e a maior bênção da minha vida”, desabafou. Atualmente, a socialite de 41 anos está casada com o o empresário Carter Reum e compartilha regularmente fotos com a sua família nas redes sociais. Famosos como Naomi Campbell, Lele Pons e Dakota Fanning parabenizaram Paris Hilton pela gravidez. “Sempre soube que um dia Paris seria uma ótima mãe e esposa”, comemorou um fã.