Anitta anuncia pausa na carreira após o Carnaval: ‘Vou ficar bastante tempo fora’

Cantora disse que vai tirar férias, mas não revelou os destinos que pretende viajar

A cantora Anitta anunciou que fará uma pausa na carreira musical após o Carnaval. De acordo com ela, terá apenas um compromisso depois do período festivo e tirará “um bom tempo de férias”. “Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o Carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias”, iniciou a artista em entrevista a RicTV, afiliada da Record TV no Paraná. “Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim”, explicou. A cantora, no entanto, não revelou os destinos que pretende viajar, mas garantiu que ficará “bastante tempo fora”. “Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi. Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora”, completou Anitta.