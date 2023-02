Luiza Ambiel surpreende ao mostrar tatuagem em região íntima: ‘Na minha fênix’

Ex-Banheira do Gugu disse que tem uma cicatriz que a incomoda e revolveu cobrir com a tatuagem

Reprodução/Instagram/luizaambieloficial Luiza Ambiel revelou que tatuou uma fênix na região da virilha



Luiza Ambiel, que fez sucesso nos anos 90 ao participar do quadro “Banheira do Gugu”, revelou nesta segunda-feira, 13, que fez uma tatuagem íntima. “Uma fênix na minha fênix”, brincou a ex-participante de “A Fazenda 12”. A artista explicou que tem uma cicatriz na região da virilha que a incomodava e, por isso, decidiu tatuar uma fênix no local. A modelo de 50 anos mostrou em detalhes o resultado da tatuagem nos perfis que possui em plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans e Privacy. O responsável por tatuar a ex-banheira do Gugu foi Don China, que comentou sobre a escolha do desenho: “Não teria outra identidade para a Luiza a não ser uma fênix”. Na mitologia, a fênix é um pássaro de fogo que quando entrava em autocombustão conseguia ressurgir das cinzas. Luiza está se recuperando de um acidente doméstico que sofreu recentemente. A ex-Fazenda rompeu dois ligamentos do pé e tem feito posts mostrando seu processo de recuperação. Na última sexta-feira, 10, por exemplo, ela postou um vídeo em que aparece caminhando de biquíni e com uma bota ortopédica e, na legenda, escreveu: “Mesmo com o robofoot não fico sem fazer o meu aeróbio (risos)”.