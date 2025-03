Anitta cancela show do Coachella por motivos pessoais

Este seria o segundo ano consecutivo que Anitta se apresentaria no Coachella, tendo feito sua estreia no festival em 2022

Anitta comunicou que não poderá se apresentar no Coachella 2025, programado para abril, devido a “motivos pessoais inesperados”. A artista utilizou suas redes sociais para agradecer ao festival pela oportunidade e pela compreensão em relação à sua decisão, além de expressar a esperança de participar em uma futura edição. Este seria o segundo ano consecutivo que Anitta se apresentaria no Coachella, tendo feito sua estreia no festival em 2022. O evento, que se tornou um dos mais importantes do mundo, está agendado para os dias 11, 13, 18 e 20 de abril, na Califórnia.

Entre os principais nomes que se apresentarão no festival estão Lady Gaga, Post Malone e Green Day, atraindo milhares de fãs de diversas partes do mundo. A ausência de Anitta é sentida, especialmente considerando seu impacto crescente na cena musical internacional. O Coachella, conhecido por sua diversidade de gêneros e artistas, continua a ser um ponto de encontro para amantes da música, e a expectativa para esta edição é alta, mesmo com a saída da cantora brasileira.

