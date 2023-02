Anitta chama prefeito de Salvador de ‘delícia’ e primeira-dama se manifesta

Cantora interagiu com Bruno Reis ao vê-lo curtindo seu bloco de Carnaval na Bahia

Reprodução/Instagram/anitta/brunoreisba Anitta fez elogios a Bruno Reis durante bloco de Carnaval em Salvador



A cantora Anitta não poupou elogios ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, quando o viu curtindo seu bloco na noite desta sexta-feira, 18. “Olha o prefeito da cidade, gente. Que chique! Olha o bofe gato atrás dele, ali. Que delícia, o prefeito e o amigo”, comentou a dona do hit Envolver. O próprio prefeito postou o vídeo do momento em que é elogiado pela artista nas redes sociais e provocou Rebeca Cardoso, sua mulher. “Rebeca, corre aqui”, escreveu Bruno. A primeira-dama de Salvador entrou na brincadeira e respondeu: “Estou chegando, hein?!”. O momento gerou piadas nas redes sociais. “Hoje o prefeito vai dormir na prefeitura ou no parque dos dinossauros”, comentou uma pessoa. “Hoje o prefeito conhece o sofá da sala dele (risos)”, escreveu outra. “Prefeito, por gentileza, mostre o seu amigo, ficamos curiosas”, acrescentou mais uma. Durante bloco de Carnaval que arrastou uma multidão pelas ruas de Salvador, Anitta teve como convidado Oh Polêmico, também conhecido como Poli, e juntos cantaram o hit do artista Deixa Eu Botar Meu Boneco.