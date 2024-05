Anitta desembarca no Brasil para show da Madonna em Copacabana: ‘Rio, eu estou aqui’

Cantora brasileira deve fazer uma participação especial na apresentação da diva pop americana

Reprodução/Instagram/@anitta Após chegar ao Rio, Anitta postou fotos de biquíni no Instagram e disse que fez isso para combinar com a cidade



Anitta chegou ao Brasil nesta manhã, desembarcando no aeroporto de Guarulhos e seguindo viagem para o Galeão, no Rio de Janeiro. A cantora está no país para uma participação especial no show de Madonna, que será realizado na praia de Copacabana, às 21h45 de hoje. Em suas redes sociais, a Poderosa compartilhou uma foto de biquíni, relaxando na piscina de um hotel, com a legenda em inglês: “Bikini to match the city’s vibe: Rio, I’m here” (“Biquíni para combinar com o clima da cidade: Rio, estou aqui”). A artista brasileira foi recebida no aeroporto carioca por fãs e curiosos, que aguardavam ansiosamente sua chegada. Com uma carreira internacional em ascensão, Anitta tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical global. Sua parceria com Madonna é mais um passo importante em sua trajetória, consolidando sua posição como uma das artistas mais influentes da atualidade.

Confira a publicação de Anitta no Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA